José Luis Pazos Lorenzo

Falleció, a los 59 años de edad, habiendo recibido los Santos Sacramentos

l D.E.P. l

Su familia. Ruega una oración por el eterno descanso de su alma. Será incinerado en la intimidad familiar. Sepelio: Mañana martes con salida de la capilla ardiente a las seis menos cuarto de la tarde. Cementerio: Parroquial del Cadaval. Funeral: Mañana martes a las siete y media de la tarde, en la iglesia parroquial de San José Obrero. Capilla ardiente: Tanatorio-Crematorio Albia Ferrol, sala nº 2. www.albia.es Tel. 981 330427.

Narón, 9 de marzo de 2026 Correduría Cascudo - www.albia.es