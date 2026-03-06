María Milagros Estrada Araujo
(Chicha) (Viuda de Daniel Fraga Vilar)
Falleció el día de ayer, a los 97 años de edad, confortada con los SS.SS.
l D.E.P. l
Su familia. RUEGA una oración por su eterno descanso. Sepelio: Hoy viernes. Salida del cortejo fúnebre: A las seis menos cuarto de la tarde. Cementerio municipal de Catabois. Funeral: A las siete y media de la tarde, en la iglesia parroquial de santa María de Caranza. Tanatorio Crematorio Albia, sala nº 7. La Gándara (Ferrol).
Ferrol, 6 de marzo de 2026 Servisa