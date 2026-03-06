Mi cuenta

María Milagros Estrada Araujo

(Chicha) (Viuda de Daniel Fraga Vilar) 

Falleció el día de ayer, a los 97 años de edad, confortada con los SS.SS. 

l D.E.P. l

Su familia. RUEGA una oración por su eterno descanso. Sepelio: Hoy viernes. Salida del cortejo fúnebre: A las seis menos cuarto de la tarde. Cementerio municipal de Catabois. Funeral: A las siete y media de la tarde, en la iglesia parroquial de santa María de Caranza. Tanatorio Crematorio Albia, sala nº 7. La Gándara (Ferrol).

Ferrol, 6 de marzo de 2026 Servisa