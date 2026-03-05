Mi cuenta

Josefa Loureda Merlán

(Fina, viuda de Arturo)

Falleció en Ferrol, el 4 de marzo de 2026, a los 91 años de edad, confortada con los SS.SS. 

l D.E.P. l

Su familia. AGRADECE una oración por su eterno descanso. Cremación hoy jueves, a las nueve y media de la mañana, en la intimidad familiar. Sepelio de exequias, con salida del tanatorio a las cuatro de esta tarde, hacia el cementerio vecinal de As Neves (A Capela). Capilla ardiente: Tanatorio San Lorenzo, sala “Magnolio” nº 3- Ferrol.

As Neves, 5 de marzo de 2026 Tanatorio San Lorenzo