Asunción Abuín Abuín

Finou onte mércores día 4 de marzo de 2026, aos 91 anos de idade, confortada cos Santos Sacramentos. 

l D.E.P. l

O seu home, Indalecio Calvo Pérez; fillos, Norberto, Esther, Carmen, Fernando, Pilar e Patricia Calvo Abuín; fillos políticos, Flora, Bernardo, Carmela, Santiago e Manuel; netos, Jorge, Lorena, Sergio, Marcos, Andrea, Olalla, Rubén, Paula, Samuel, Candela e Carla; bisneto, Enzo; irmáns, Moncho (†), Carmen e Esther; irmáns políticos, netos políticos, sobriños, curmáns e demais familia.

ROGAN unha oración polo eterno descanso da súa alma e a asistencia á condución do cadáver que se celebrará HOXE XOVES, con saída do TANATORIO IRIA-FLAVIA de PADRÓN, ás CATRO E MEDIA da TARDE, ata a igrexa parroquial de SAN XULIÁN DE LAÍÑO, onde se celebrará o funeral de corpo presente e a continuación traslado dos seus restos mortais ao CEMITERIO PARROQUIAL, favores polos cales lles anticipan grazas.

CAPELA ARDENTE: TANATORIO IRIA-FLAVIA DE PADRÓN, SALA Nº 1.

Tallós - Melrreiras (San Xulián de Laíño), 5 de marzo de 2026 Pompas Fúnebres Europeas