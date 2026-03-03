Manuel Carlos González Díaz

(Técnico de Administración Civil del Estado)

Falleció, a los 85 años de edad, habiendo recibido los Santos Sacramentos.

l D.E.P. l

Su familia. RUEGA una oración por el eterno descanso de su alma. Será incinerado en la intimidad familiar. Sepelio: Mañana miércoles con salida de la capilla ardiente a las once menos cuarto de la mañana. Cementerio: Municipal de Catabois. Capilla ardiente: Tanatorio-Crematorio Albia Ferrol, sala nº 3.

Ferrol, 3 de marzo de 2026 www.albia.es