Esteban Álvarez García

Falleció en Valdoviño, a los 85 años, después de recibir los Santos Sacramentos. 

l D.E.P. l

Su familia. RUEGA una oración por su alma y la asistencia al sepelio que tendrá lugar hoy martes día 3 en el cementerio de Santa Eulalia de Valdoviño, con salida de la capilla ardiente a las cuatro y media de la tarde. La misa funeral se celebrará a continuación en la iglesia Parroquial. Favores por los que anticipan gracias. Capilla ardiente: Velatorio Valdoviño nº 1.

Valdoviño, 3 de marzo de 2026 Funeraria Valdoviño