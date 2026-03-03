Mi cuenta

Antonia Fernández López

(Tonia de Evaristo) 

Falleció en Ferrol, el 2 de marzo de 2026, a los 91 años de edad, confortada con los SS.SS.

 l D.E.P. l

Su familia. AGRADECE una oración por su eterno descanso. Sepelio de exequias hoy martes, con salida del tanatorio a las cinco y media de la tarde, hacia el cementerio parroquial de San Mateo. El funeral se oficiará a continuación del sepelio, en la iglesia parroquial de San Mateo de Trasancos. Capilla ardiente: Tanatorio San Lorenzo, sala “Ciprés” nº 2- Ferrol.

San Mateo (Narón), 3 de marzo de 2026 Tanatorio San Lorenzo