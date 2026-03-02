Sara Díaz Martínez

Falleció, a los 67 años de edad, habiendo recibido los Santos Sacramentos.

D.E.P.

Su familia. Ruega oración por el eterno descanso de su alma. Será incinerada en la intimidad familiar. Sepelio: Mañana martes con salida de la capilla ardiente a las cinco y media de la tarde. Cementerio e iglesia: Parroquiales de Esmelle. Funeral: A continuación del sepelio en dicha parroquia. Capilla ardiente: Tanatorio-Crematorio Albia Ferrol, sala nº 7. www.albia.es Tel. 981 330 427

Ferrol, 2 de marzo de 2026