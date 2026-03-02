María Elisa Pita Coba

(Conocida por Lisa dos Romeos)

Falleció en Vilaboa a los 95 años, después de recibir los Santos Sacramentos.

D.E.P.

Su familia. Ruega una oración por su alma y la asistencia al funeral de cuerpo presente y posterior sepelio en la parroquia de San Vicente de Vilaboa, que tendrá lugar hoy lunes día 2 con salida de la capilla ardiente a las cuatro y media de la tarde. Favores por los que anticipan gracias. Capilla ardiente: Velatorio Valdoviño nº 1.

Vilaboa - Valdoviño, 2 de marzo de 2026 Velatorio - Funeraria Valdoviño