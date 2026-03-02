Mi cuenta

Manuel Vázquez Vázquez

Falleció, a los 84 años de edad, habiendo recibido los Santos Sacramentos. 

D.E.P.

Su esposa, Josefa Santalla Piñón; hijos, Manuel y Mario; hija política, María Cristina; nietos, Raquel y Sergio; nietos políticos, Clara y Diego; bisnieta, Valentina; hermanos, hermanos políticos, sobrinos, primos y demás familia. Ruegan una oración por el eterno descanso de su alma. Los restos mortales serán incinerados hoy lunes a las doce y media de la mañana. Sepelio: Hoy lunes con salida de la capilla ardiente a las seis de la tarde. Cementerio: Parroquial de Santa Cecilia. Funerales: Hoy lunes a las siete y media de la tarde, en la iglesia parroquial de San José Obrero. Capilla Ardiente: Tanatorio-Crematorio Albia Ferrol, sala nº 6.

Ferrol, 2 de marzo de 2026 Seguros Occident - www.albia.es