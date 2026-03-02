Josefa Sanesteban Aneiros

(Josefa da Tenda - Viuda de Don Andrés Novo Piñón)

Falleció, a los 100 años de edad, habiendo recibido los Santos Sacramentos.

l D.E.P. l

Su familia. Ruega una oración por el eterno descanso de su alma. Sepelio: Hoy lunes con salida de la capilla ardiente a las cuatro y media de la tarde. Cementerio e iglesia: Parroquiales de Lamas. Funeral: A continuación del sepelio en dicha parroquia. Capilla ardiente: Tanatorio-Crematorio Albia Ferrol, sala nº 8.

San Sadurniño, 2 de marzo de 2026 Correduría Cascudo - www.albia.es