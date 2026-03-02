Antonia Fernández Carballo
(De Carballo)
Falleció en Ferrol, el 1 de marzo de 2026, a los 98 años de edad, confortada con los SS.SS.
D.E.P.
Su familia. Agradece una oración por su eterno descanso. Sepelio hoy lunes, con salida del tanatorio a las CUATRO de la tarde, hacia el cementerio municipal de Catabois. El funeral se oficiará a continuación del sepelio, en la iglesia parroquial de San Mateo de Trasancos. Capilla ardiente: Tanatorio San Lorenzo, sala “Sauce” nº1- Ferrol.
Ferrol, 2 de marzo de 2026 Tanatorio San Lorenzo