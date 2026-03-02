Mi cuenta

Andrés Maceiras Sánchez

Falleció a los 88 años de edad habiendo recibido los Santos Sacramentos. 

D.E.P.

Su familia. Ruega una oración por el eterno descanso de su alma. Los restos mortales serán incinerados hoy lunes a las nueve y media mañana, acto que tendrá lugar en la intimidad familiar. Sepelio: Hoy lunes con salida de la capilla ardiente a las cuatro de la tarde. Cementerio del Cadaval. Funerales en la iglesia de los Desamparados de Piñeiros. Capilla Ardiente: Tanatorio-Crematorio Albia Ferrol, sala nº2.

Narón , 2 de marzo de 2026 www.albia.es