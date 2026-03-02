Mi cuenta

Andrea Leirachá Serantes

(Viuda de Don Manuel González López) 

Falleció en Marmancón, el 1 de marzo de 2026, a los 98 años de edad, confortada con los SS.SS. 

D.E.P.

Su familia. Agradece una oración por su eterno descanso. Sepelio hoy lunes, con salida del tanatorio a las cinco de la tarde, hacia el cementerio parroquial de Marmancón. El funeral se oficiará a continuación del sepelio, en la iglesia parroquial de San Pedro de Marmancón. Capilla ardiente: Tanatorio San Lorenzo, sala “Magnolio” nº3- Ferrol.

Marmancón (Ferrol), 2 de marzo de 2026 Tanatorio San Lorenzo