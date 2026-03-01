María Pilar Mera Trinquete

(Pilar das Penas)

Falleció, a los 88 años de edad, habiendo recibido los SS.SS.

D.E.P.

Su familia. RUEGA una oración por el eterno descanso de su alma. Sepelio: Mañana lunes con salida de la capilla ardiente a las cuatro de la tarde. Cementerio parroquial de Sta. Cecilia. Funeral: El próximo domingo día 8 a las once menos cuarto de la mañana en la iglesia parroquial de Sta. Cecilia. Capilla ardiente: Tanatorio-Crematorio Albia Ferrol, sala nº 3.

Narón, 1 de marzo de 2026