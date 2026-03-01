Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete

María Pilar Mera Trinquete

(Pilar das Penas) 

Falleció, a los 88 años de edad, habiendo recibido los SS.SS. 

D.E.P.

Su familia. RUEGA una oración por el eterno descanso de su alma. Sepelio: Mañana lunes con salida de la capilla ardiente a las cuatro de la tarde. Cementerio parroquial de Sta. Cecilia. Funeral: El próximo domingo día 8 a las once menos cuarto de la mañana en la iglesia parroquial de Sta. Cecilia. Capilla ardiente: Tanatorio-Crematorio Albia Ferrol, sala nº 3.

Narón, 1 de marzo de 2026 www.albia.es