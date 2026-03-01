Mi cuenta

María Erundina Hermida Prieto

(Erundina da Pecheira) 

Falleció, a los 91 años de edad, habiendo recibido los Santos Sacramentos.

 l D.E.P. l

Su familia. RUEGA una oración por el eterno descanso de su alma. Sepelio: Hoy domingo, cementerio parroquial de Narahío, a las cuatro y media, donde los restos mortales recibirán cristiana sepultura y a continuación se oficiará el funeral en la iglesia de la parroquia. Capilla Ardiente: Tanatorio-Crematorio Albia Ferrol, sala nº 7.

Narahío (San Sadurniño), 1 de marzo de 2026 www.albia.es