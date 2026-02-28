Mi cuenta

Mariluz Yañez López

Falleció en Valdoviño a los 63, después de recibir los Santos Sacramentos. 

l D.E.P. l

Su familia. ruega una oración por su alma y la asistencia al sepelio que tendrá lugar hoy sábado, día 28, en el cementerio de Santa Eulalia de Valdoviño, con salida de la capilla ardiente a las tres y media de la tarde. Favores por los que anticipan gracias. La misa funeral se celebrará a continuación en la iglesia parroquial. Capilla ardiente: Velatorio Valdoviño, nº 1.

Valdoviño, 28 de febrero de 2026 Velatorio - Funeraria Valdoviño