Diario de Ferrol

Manuel Rodríguez Rubio

Falleció el 27 de febrero, a los 85 años de edad, confortado con los SS.SS. 

l D.E.P. l

Su familia. AGRADECE una oración por su eterno descanso. Sepelio hoy sábado, con salida del tanatorio a las cinco menos veinte de la tarde, hacia el cementerio parroquial de Meirás. El funeral se oficiará a continuación del sepelio, en la iglesia parroquial de San Vicente De Meirás. Capilla ardiente: Tanatorio San Lorenzo, sala “Ciprés” nº 2 (Ferrol).

Meirás, 28 de febrero de 2026 Tanatorio San Lorenzo