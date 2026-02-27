María del Carmen Pazos Pereiro
(Maricha) (Viuda de Don Jose Luis Fraga Freire)
Falleció en el día de ayer, a los 92 años de edad, habiendo recibido los SS.SS.
l D.E.P. l
Su familia. RUEGA una oración por el eterno descanso de su alma. Sepelio: Mañana sábado con salida de la capilla ardiente a las once menos cuarto de la mañana. Cementerio municipal de Catabois. Funeral: Mañana a las siete de la tarde, en la iglesia parroquial de San Pedro Apóstol. Capilla ardiente: Tanatorio Crematorio Albia Ferrol, sala nº 8.
Ferrol, 27 de febrero de 2026 www.albia.es