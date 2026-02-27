Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete

María del Carmen Pazos Pereiro

(Maricha) (Viuda de Don Jose Luis Fraga Freire)

Falleció en el día de ayer, a los 92 años de edad, habiendo recibido los SS.SS.

l D.E.P. l

Su familia. RUEGA una oración por el eterno descanso de su alma. Sepelio: Mañana sábado con salida de la capilla ardiente a las once menos cuarto de la mañana. Cementerio municipal de Catabois. Funeral: Mañana a las siete de la tarde, en la iglesia parroquial de San Pedro Apóstol. Capilla ardiente: Tanatorio Crematorio Albia Ferrol, sala nº 8.

Ferrol, 27 de febrero de 2026 www.albia.es