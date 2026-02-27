Fina Losada Cobelo

(Viuda de Don Ricardo García Martín “ Cholo “)

Falleció, en el día de ayer, a los 95 años de edad.

l D.E.P. l

Su familia. Comunica que el funeral se celebrará el sábado, día 28 de febrero, en el Santuario de Nuestra Señora de las Angustias, a las cuatro y media de la tarde. Será incinerada el viernes día 27 de febrero a las TRES Y MEDIA de la tarde.

Capilla ardiente: Tanatorio - Crematorio Albia Ferrol, sala nº 11.

Ferrol, 27 de febrero de 2026