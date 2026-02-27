Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete

Fina Losada Cobelo

(Viuda de Don Ricardo García Martín “ Cholo “)

Falleció, en el día de ayer, a los 95 años de edad. 

l D.E.P. l

Su familia. Comunica que el funeral se celebrará el sábado, día 28 de febrero, en el Santuario de Nuestra Señora de las Angustias, a las cuatro y media de la tarde. Será incinerada el viernes día 27 de febrero a las TRES Y MEDIA de la tarde.

Capilla ardiente: Tanatorio - Crematorio Albia Ferrol, sala nº 11.

Ferrol, 27 de febrero de 2026 Seguros Preventiva - www.albia.es