Mercedes Montero Ledo

(Viuda de Don José González Regueiro)

Falleció, a los 95 años de edad, habiendo recibido los Santos Sacramentos. 

l D.E.P. l

Su familia. Ruega una oración por el eterno descanso de su alma. Será incinerada en la intimidad familiar. Sepelio: Hoy jueves, con salida de la capilla ardiente a las cinco de la tarde. Cementerio: Municipal de Fene. Funeral: A continuación del sepelio en la iglesia parroquial del Divino Salvador de Fene. Capilla ardiente: Tanatorio - Crematorio Albia Ferrol, sala nº 6.

Fene, 26 de febrero de 2026 Correduría Cascudo - www.albia.es