Manuel Adolfo Otero Otero

(Hijo de la Muresa)

Falleció, a los 87 años de edad, habiendo recibido los Santos Sacramentos. 

l D.E.P. l

Su familia. Ruega una oración por el eterno descanso de su alma. Sepelio: Hoy jueves, con salida de la capilla ardiente a las cuatro y media de la tarde. Cementerio: Municipal de Narón. Funeral: A continuación del sepelio, en la iglesia parroquial de Sta. María de Castro. Capilla ardiente: Tanatorio - Crematorio Albia Ferrol, sala nº 2.

Castro (Narón), 26 de febrero de 2026 Correduría Cascudo - www.albia.es