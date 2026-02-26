Dulce María Fachal Sande

(Viuda de Don Guillermo Bouza Mosquera)

Falleció el día de ayer, a los 89 años de edad, confortada con los SS.SS.

l D.E.P. l

Su hija, Margarita; hijo político, Juan Carlos; nietas, Beatriz y Elena; nieto político, Jose; bisnietos, Martín y Marcos; hermanos, hermanos políticos, ahijados, sobrinos, sobrinos políticos, primos y demás familia.

RUEGAN una oración por su eterno descanso. Sepelio: Hoy jueves. Salida del cortejo fúnebre: A las CUATRO MENOS CUARTO de la tarde. Iglesia y Cementerio: Parroquiales de San Vicente de Mehá. Funeral de cuerpo presente. Tanatorio-Crematorio Vilar do Colo, Sala nº 2 (Fene). Pésames: tanatorio@sfvc.es.

Mugardos, 26 de febrero de 2026 S.F. Vilar do Colo