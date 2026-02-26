Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete

Dulce María Fachal Sande

(Viuda de Don Guillermo Bouza Mosquera)

Falleció el día de ayer, a los 89 años de edad, confortada con los SS.SS.

l D.E.P. l

Su hija, Margarita; hijo político, Juan Carlos; nietas, Beatriz y Elena; nieto político, Jose; bisnietos, Martín y Marcos; hermanos, hermanos políticos, ahijados, sobrinos, sobrinos políticos, primos y demás familia.

RUEGAN una oración por su eterno descanso. Sepelio: Hoy jueves. Salida del cortejo fúnebre: A las CUATRO MENOS CUARTO de la tarde. Iglesia y Cementerio: Parroquiales de San Vicente de Mehá. Funeral de cuerpo presente. Tanatorio-Crematorio Vilar do Colo, Sala nº 2 (Fene). Pésames: tanatorio@sfvc.es.

Mugardos, 26 de febrero de 2026 S.F. Vilar do Colo