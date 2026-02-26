Antonio Roca Balsa

(Roca)

Falleció, a los 78 años de edad, habiendo recibido los Santos Sacramentos.

l D.E.P. l

Su familia. Ruega una oración por el eterno descanso de su alma. Sepelio: Hoy jueves, con salida de la capilla ardiente a las tres de la tarde. Cementerio: Municipal de Fene. Funeral: A continuación del sepelio en la iglesia parroquial del Divino Salvador de Fene. Capilla ardiente: Tanatorio - Crematorio Albia Ferrol, sala nº 8.

Fene, 26 de febrero de 2026 Correduría Cascudo - www.albia.es