Santiago Fernández Leira

(Viudo de Doña Elvira Cordero Caruncho)

Falleció, a los 85 años de edad, habiendo recibido los Santos Sacramentos.

l D.E.P. l

Su familia. Ruega una oración por el eterno descanso de su alma. Sepelio: Hoy miércoles, con salida de la capilla ardiente a las cuatro y media de la tarde y llegada a la iglesia parroquial a las cinco de la tarde. Iglesia y cementerio: Parroquiales de San Vicente de Mehá. Funeral: De cuerpo presente en dicha parroquia. Capilla ardiente: Tanatorio - Crematorio Albia Ferrol, sala nº 1.

Mugardos, 25 de febrero de 2026