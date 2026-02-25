Mi cuenta

Santiago Fernández Leira

(Viudo de Doña Elvira Cordero Caruncho)

Falleció, a los 85 años de edad, habiendo recibido los Santos Sacramentos. 

l D.E.P. l

Su familia. Ruega una oración por el eterno descanso de su alma. Sepelio: Hoy miércoles, con salida de la capilla ardiente a las cuatro y media de la tarde y llegada a la iglesia parroquial a las cinco de la tarde. Iglesia y cementerio: Parroquiales de San Vicente de Mehá. Funeral: De cuerpo presente en dicha parroquia. Capilla ardiente: Tanatorio - Crematorio Albia Ferrol, sala nº 1.

Mugardos, 25 de febrero de 2026 Correduría Cascudo - www.albia.es