María Dolores Fernández Loureiro

(Viuda de Don José Villaverde Estrada)

Falleció, a los 88 años de edad, habiendo recibido los Santos Sacramentos.

l D.E.P. l

Su familia. Ruega una oración por el eterno descanso de su alma. Será incinerada en la intimidad familiar. Sepelio: Hoy miércoles, con salida de la capilla ardiente a las seis menos cuarto de la tarde. Cementerio: Municipal de Catabois. Funeral: Hoy miércoles a las siete y media de la tarde en la iglesia parroquial de Santa María de Caranza. Capilla ardiente: Tanatorio - Crematorio Albia Ferrol, sala nº 5.

Ferrol, 25 de febrero de 2026 Seguros Preventiva - www.albia.es