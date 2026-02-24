Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete

Ángel María Fernández Lourés

(Cafetería Estación del Tren) (Viudo de Doña Elena Díaz Martínez) 

Falleció, a los 62 años de edad, habiendo recibido los Santos Sacramentos.

 l D.E.P. l

Su familia. Ruega una oración por el eterno descanso de su alma. Será incinerado hoy en la intimidad familiar. Sepelio: Hoy martes, con salida de la capilla ardiente las seis menos cuarto de la tarde. Cementerio: Municipal de Catabois. Capilla ardiente: Tanatorio Crematorio Albia Ferrol, sala nº 8.

Ferrol, 24 de febrero de 2026 Seguros Occident - www.albia.es