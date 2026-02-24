Ángel María Fernández Lourés

(Cafetería Estación del Tren) (Viudo de Doña Elena Díaz Martínez)

Falleció, a los 62 años de edad, habiendo recibido los Santos Sacramentos.

l D.E.P. l

Su familia. Ruega una oración por el eterno descanso de su alma. Será incinerado hoy en la intimidad familiar. Sepelio: Hoy martes, con salida de la capilla ardiente las seis menos cuarto de la tarde. Cementerio: Municipal de Catabois. Capilla ardiente: Tanatorio Crematorio Albia Ferrol, sala nº 8.

