Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete

Alejandro Sánchez Rodríguez

(Viudo de Doña Ana María Fernández Bellón) 

Falleció en Ferrol, el 23 de febrero, a los 81 años de edad, confortado con los SS.SS. 

D.E.P.

Su familia. AGRADECE una oración por su eterno descanso. Cremación hoy martes, a la una de la tarde. Sepelio de exequias, con salida del tanatorio a las cinco de esta tarde, hacia el cementerio municipal de Catabois. Capilla ardiente: Tanatorio San Lorenzo, sala “Magnolio” nº 3 (Ferrol).

Ferrol, 24 de febrero de 2026 Tanatorio San Lorenzo