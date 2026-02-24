Alejandro Sánchez Rodríguez

(Viudo de Doña Ana María Fernández Bellón)

Falleció en Ferrol, el 23 de febrero, a los 81 años de edad, confortado con los SS.SS.

D.E.P.

Su familia. AGRADECE una oración por su eterno descanso. Cremación hoy martes, a la una de la tarde. Sepelio de exequias, con salida del tanatorio a las cinco de esta tarde, hacia el cementerio municipal de Catabois. Capilla ardiente: Tanatorio San Lorenzo, sala “Magnolio” nº 3 (Ferrol).

Ferrol, 24 de febrero de 2026 Tanatorio San Lorenzo