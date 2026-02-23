Ramón Pena Rivas
(Viudo de Dña. Pilar Santiso Tenreiro”)
Falleció el día 22 de febrero de 2026, a los 92 años de edad l D.E.P. l
Su familia. Agradece una oración por su eterno descanso. Sepelio hoy lunes, con salida del tanatorio a las cuatro de la tarde, hacia el cementerio municipal de Catabois. El funeral se oficiará a las ocho de esta tarde, en la iglesia parroquial de Nuestra Señora del Carmen. Capilla ardiente: Tanatorio San Lorenzo, sala “Ciprés” nº2 - Ferrol.
Ferrol, 23 de febrero de 2026 Tanatorio San Lorenzo