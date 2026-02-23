Mi cuenta

María del Carmen Galego Méndez

(Carmen do Pereiro)

Falleció a los 92 años de edad, habiendo recibido los Santos Sacramentos

l D.E.P. l

Su familia. Ruega una oración por el eterno descanso de su alma. Sepelio: Hoy con salida de la capilla ardiente a las cuatro y cuarto de la tarde. Cementerio e iglesia: Parroquiales de Santiago Seré - As Somozas. Funeral a continuación del sepelio, en dicha parroquia. Capilla ardiente: Tanatorio Crematorio Albia Ferrol, sala nº 5. / www.albia.es - Tel. 981 33 04 27.

As Somozas, 23 de febrero de 2026 Correduría de Cascudo - www.albia.es