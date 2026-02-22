Mi cuenta

Diario de Ferrol

Luciano Barcia Ríos

(Hostal Colón)

Finou aos 89 anos de idade, tendo recibido os Santos Sacramentos

l D.E.P. l

A súa familia. Prega unha oración polo eterno descanso da súa alma. Sepelio: Hoxe con saída da capela ardente ás catro e media da tarde. Cemiterio e igrexa: Parroquiais de Santa María de Regoa. Funeral: De corpo presente ás cinco e media da tarde, en dita parroquia. Capela ardente: Tanatorio Crematorio Albia Ferrol, sala nº 2.

Ferrol, 22 de febreiro de 2026