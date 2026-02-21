Juan Paz Rivas

(Carnicería Juan y Elvira - Recimil) (Viudo de Doña Elvira Trinidad Paz)

Falleció, a los 88 años de edad, habiendo recibido los SS.SS.

l D.E.P. l

Su familia. RUEGA una oración por el eterno descanso de su alma. Sepelio: Hoy sábado con salida de la capilla ardiente a las cuatro y media de la tarde. Cementerio municipal de Narón. Funeral: Hoy a las seis de la tarde, en la iglesia parroquial de San Juan de Filgueira. Capilla ardiente: Tanatorio Crematorio Albia Ferrol, sala nº 4.

Ferrol, 21 de febrero de 2026 www.albia.es