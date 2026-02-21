Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete

Juan Paz Rivas

(Carnicería Juan y Elvira - Recimil) (Viudo de Doña Elvira Trinidad Paz)

Falleció, a los 88 años de edad, habiendo recibido los SS.SS.

l D.E.P. l

Su familia. RUEGA una oración por el eterno descanso de su alma. Sepelio: Hoy sábado con salida de la capilla ardiente a las cuatro y media de la tarde. Cementerio municipal de Narón. Funeral: Hoy a las seis de la tarde, en la iglesia parroquial de San Juan de Filgueira. Capilla ardiente: Tanatorio Crematorio Albia Ferrol, sala nº 4.

Ferrol, 21 de febrero de 2026 www.albia.es