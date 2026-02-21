Mi cuenta

Antonio Grandal Vázquez

Falleció en Valdoviño, a los 85 años, después de recibir los SS.SS.

l D.E.P. l

Su familia. RUEGA una oración por su alma y la asistencia al sepelio que tendrá lugar hoy sábado, día 21, en el cementerio de Santa Eulalia de Valdoviño, con salida de la capilla ardiente a las tres y media de la tarde. La misa funeral se celebrará a continuación en la iglesia parroquial. Favores por los que anticipan gracias. Capilla ardiente: Velatorio Valdoviño nº 1.

Valdoviño, 21 de febrero de 2026 Seguros Preventiva - Velatorio Valdoviño