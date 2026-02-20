Jaime Antonio López Remeseiro
Falleció, a los 80 años de edad, habiendo recibido los SS.SS.
l D.E.P. l
Su familia. RUEGA una oración por el eterno descanso de su alma. Será incinerado en la intimidad familiar. Sepelio: Hoy viernes con salida de la capilla ardiente a las cuatro menos cuarto de la tarde. Cementerio municipal de Catabois. Funeral: Hoy viernes a las SIETE de la tarde, en la iglesia parroquial de San Pedro Apóstol. Capilla ardiente: Tanatorio-Crematorio Albia Ferrol, sala nº 8.
Ferrol, 20 de febrero de 2026 www.albia.es