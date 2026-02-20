Mi cuenta

Jaime Antonio López Remeseiro

Falleció, a los 80 años de edad, habiendo recibido los SS.SS.

l D.E.P. l

Su familia. RUEGA una oración por el eterno descanso de su alma. Será incinerado en la intimidad familiar. Sepelio: Hoy viernes con salida de la capilla ardiente a las cuatro menos cuarto de la tarde. Cementerio municipal de Catabois. Funeral: Hoy viernes a las SIETE de la tarde, en la iglesia parroquial de San Pedro Apóstol. Capilla ardiente: Tanatorio-Crematorio Albia Ferrol, sala nº 8.

Ferrol, 20 de febrero de 2026 www.albia.es