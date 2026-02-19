Vicente Colón Fernández Rico

(Vicente da Cheda)

Falleció en el día de ayer, a los 80 años de edad, habiendo recibido los SS.SS.

D.E.P.

Su familia. Ruega una oración por el eterno descanso de su alma. Sepelio: Hoy jueves. Salida de la capilla ardiente: Cuatro y media de la tarde. Funeral: iglesia parroquial de Montoxo, a las cinco y cuarto de la tarde, a continuación recibirá sepultura en el cementerio parroquial. Capilla Ardiente: Tanatorio-Crematorio Albia Ferrol, sala nº 4.

Montoxo (Cedeira), 19 de febrero de 2026