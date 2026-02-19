María del Carmen Pazos Cabanas

(Viuda de Don Arturo Velo Fernández)

Falleció a los 98 años de edad habiendo recibido los Santos Sacramentos.

l D.E.P. l

Su familia. RUEGA una oración por el eterno descanso de su alma. Sepelio: Hoy jueves con salida de la capilla ardiente a las cuatro de la tarde. Cementerio parroquial de San Salvador de Serantes. Funerales de exequias presentes en la iglesia de la parroquia. Capilla Ardiente: Tanatorio-Crematorio Albia Ferrol, sala nº 8.

Ferrol, 19 de febrero de 2026 www.albia.es