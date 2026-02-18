Mi cuenta

José Vázquez López

(Viudo de Doña Ana Sendón Pérez)

Falleció, a los 80 años de edad, habiendo recibido los SS.SS.

l D.E.P. l

Su familia. Comunica que los restos mortales serán incinerados hoy miércoles a las nueve y media de la mañana, acto que tendrá lugar en la intimidad familiar. Sepelio: Hoy miércoles con salida de la capilla ardiente a las seis menos cuarto de la tarde. Cementerio: Municipal de Catabois (Ferrol). Capilla Ardiente: Tanatorio-Crematorio Albia Ferrol, sala nº 6.

Ferrol, 18 de febrero de 2026 www.albia.es