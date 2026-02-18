Mi cuenta

Concepción Torrente Casal

(Concha) (Viuda de Don Carlos González Sánchez)

Falleció en Ferrol, el 17 de febrero, a los 92 años de edad, confortada con los SS.SS.

l D.E.P. l

Su familia. AGRADECE una oración por su eterno descanso. Sepelio de exequias hoy miércoles, a las cuatro y media de la tarde, en el cementerio parroquial de Santa María de Neda. El funeral se oficiará a continuación del sepelio, en la iglesia parroquial de Santa María de Neda.

O Roxal, 18 de febrero de 2026 Tanatorio San Lorenzo