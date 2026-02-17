Isabel Garrido Aroca

(Viuda de Don Máximo Ayala Villanueva)

Falleció el día de ayer, a los 100 años de edad, confortada con los SS.SS.

l D.E.P. l

Su familia. RUEGA una oración por su eterno descanso. Oración de la palabra: Hoy martes, a las doce de la mañana en la capilla del tanatorio. Cremación: A continuación, en el tanatorio Crematorio de Albia. Salida del cortejo fúnebre: Cinco de la tarde. Cementerio municipal de Fene. Tanatorio crematorio Albia, sala nº 8. La Gándara (Ferrol).

Fene, 17 de febrero de 2026 Servisa