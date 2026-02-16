Mi cuenta

Jose Antonio Caneiro Rey

Falleció a los 90 años de edad, habiendo recibido los Santos Sacramentos.

 l D.E.P. l

Su familia. RUEGA una oración por el eterno descanso de su alma. Sepelio: Hoy lunes con salida de la capilla ardiente a las cinco menos cuarto de la tarde y llegada a cementerio a las cinco y media. Cementerio e iglesia parroquiales de San Antonio de A Barqueira. Funeral: A continuación del sepelio, en dicha parroquia. Capilla ardiente: Tanatorio Crematorio Albia Ferrol, sala nº 3. Nota: No se reciben flores.

Narón, 16 de febrero de 2026 www.albia.es