Cándida Vilariño Cobelo

(Viuda de Don Antonio Sabín)

 Falleció el 14 de febrero, a los 87 años de edad, confortada con los Santos Sacramentos.

 l D.E.P. l

Su familia. AGRADECE una oración por su eterno descanso. Sepelio hoy lunes, con salida del tanatorio a las once y media de la mañana, hacia el cementerio parroquial de Serantes. El funeral se oficiará a continuación del sepelio, en la iglesia parroquial de O Divino Salvador de Serantes. Capilla ardiente: Tanatorio San Lorenzo, sala “Ciprés” nº 2 - Ferrol.

Ferrol, 16 de febrero de 2026 Tanatorio San Lorenzo