Margarita Hermida Rico

(Viuda de Don Cipriano Anca López)

Falleció, a los 77 años de edad, habiendo recibido los Santos Sacramentos.

D.E.P.

Su familia. RUEGA una oración por el eterno descanso de su alma. Sepelio: Hoy domingo con salida de la capilla ardiente a las cinco y media de la tarde. Cementerio parroquial de Santa Cecilia. Funeral: A continuación del sepelio, en la iglesia parroquial de Santa María de Neda. Capilla ardiente: Tanatorio Crematorio Albia Ferrol, sala nº 7.

Neda, 15 de febrero de 2026 www.albia.es