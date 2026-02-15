Juan Antonio Pérez Ferro

(Viudo de Doña María del Pilar Rodríguez Rico “Marujita“)

Falleció, a los 98 años de edad, habiendo recibido los Santos Sacramentos.

D.E.P.

Su familia. RUEGA una oración por el eterno descanso de su alma. Será incinerado en la intimidad familiar. Sepelio: Mañana lunes con salida de la capilla ardiente a las once y media de la mañana. Cementerio e iglesia parroquiales de Cervás. Funeral: A continuación del sepelio en dicha parroquia. Capilla ardiente: Tanatorio-Crematorio Albia Ferrol, sala nº 6.

Narón, 15 de febrero de 2026