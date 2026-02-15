José Prieto Freire

(Conocido por José de Xoquina)

Falleció en Meirás, a los 79 años, después de recibir los Santos Sacramentos.

D.E.P.

Su esposa Mari Carmen Vellón Vellón; hijos Oscar y Cristina Prieto Vellón; hija política Isabel Grandal Gómez; nietas Alba y Candela; ahijado Rafa; hermanas: Filomena, Lola y Antonio (+), hermanos políticos, sobrinos, primos y demás familia. RUEGAN una oración por su alma y la asistencia al depósito de sus cenizas que tendrá lugar hoy domingo día 15 en el cementerio de San Vicente de Meirás, con salida de la capilla ardiente a las cuatro y media de la tarde. Favores por los que anticipan gracias. La misa funeral se celebrará a continuación en la iglesia parroquial. Capilla ardiente: Velatorio Valdoviño nº 1.

Meirás (Valdoviño), 15 de febrero de 2026 Velatorio Funeraria - Valdoviño