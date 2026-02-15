Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete

José Prieto Freire

(Conocido por José de Xoquina) 

Falleció en Meirás, a los 79 años, después de recibir los Santos Sacramentos. 

D.E.P.

Su esposa Mari Carmen Vellón Vellón; hijos Oscar y Cristina Prieto Vellón; hija política Isabel Grandal Gómez; nietas Alba y Candela; ahijado Rafa; hermanas: Filomena, Lola y Antonio (+), hermanos políticos, sobrinos, primos y demás familia. RUEGAN una oración por su alma y la asistencia al depósito de sus cenizas que tendrá lugar hoy domingo día 15 en el cementerio de San Vicente de Meirás, con salida de la capilla ardiente a las cuatro y media de la tarde. Favores por los que anticipan gracias. La misa funeral se celebrará a continuación en la iglesia parroquial. Capilla ardiente: Velatorio Valdoviño nº 1.

Meirás (Valdoviño), 15 de febrero de 2026 Velatorio Funeraria - Valdoviño