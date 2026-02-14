Mi cuenta

Rosa Rodríguez Huerta

(Viuda de Don Manuel Díaz Fernández)

 Falleció, a los 92 años de edad, habiendo recibido los Santos Sacramentos.

 l D.E.P. l

Su familia. Ruega una oración por el eterno descanso de su alma. Sepelio: Hoy sábado, con salida de la capilla ardiente a las once y media de la mañana. Cementerio e iglesia: Parroquiales de Sta. Eulalia de Valdoviño. Funeral: A continuación del sepelio en dicha parroquia. Capilla ardiente: Tanatorio - Crematorio Albia Ferrol, sala nº 6.

Valdoviño, 14 de febrero de 2026 Seguros Preventiva - www.albia.es