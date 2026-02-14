Manuel Rodríguez Mourente

Falleció, a los 83 años de edad, habiendo recibido los Santos Sacramentos.

l D.E.P. l

Su familia. Ruega una oración por el eterno descanso de su alma. Será incinerado en la intimidad familiar. Sepelio: Hoy sábado, con salida de la capilla ardiente a las cuatro menos cuarto de la tarde. Cementerio: Municipal de Catabois. Funeral: Mañana domingo, a las once menos cuarto de la mañana en la iglesia parroquial de Sta. Cecilia. Capilla ardiente: Tanatorio - Crematorio Albia Ferrol, sala nº 7.

Narón, 14 de febrero de 2026 Correduría Cascudo - www.albia.es