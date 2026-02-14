Mi cuenta

José María Fraga Méndez

(Fraga Jubilado de Bazán)

 Falleció, a los 75 años de edad, habiendo recibido los Santos Sacramentos.

 l D.E.P. l

Su familia. Ruega una oración por el eterno descanso de su alma. Sepelio: Mañana domingo, con salida de la capilla ardiente a las doce menos cuarto del mediodía. Cementerio: Municipal de Catabois. Funeral: El próximo lunes, día 16, a las once de la mañana, en la Iglesia parroquial de San Julián de Ferrol. Capilla ardiente: Tanatorio - Crematorio Albia Ferrol, sala nº 3.

Ferrol, 14 de febrero de 2026 www.albia.es