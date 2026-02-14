Esperanza Novo Platas
(Viuda de Don José Novo López)
Falleció el 13 de febrero de 2026, a los 92 años de edad, confortada con los SS.SS.
l D.E.P. l
Su familia. Agradece una oración por su eterno descanso. Sepelio hoy sábado, con salida del tanatorio a las cuatro y media de la tarde, hacia el cementerio parroquial de Serantes. El funeral se oficiará a continuación del sepelio, en la iglesia parroquial de O Divino Salvador de Serantes. Capilla ardiente: Tanatorio San Lorenzo, sala “Magnolio” nº 3 (Ferrol).
Ferrol, 14 de febrero de 2026 Tanatorio San Lorenzo