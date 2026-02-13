Pilar González González

Falleció a los 79 años de edad, habiendo recibido los Santos Sacramentos.

l D.E.P. l

Su familia. Ruega una oración por el eterno descanso de su alma. Sepelio: Hoy viernes, con salida de la capilla ardiente a las cinco menos cuarto de la tarde. Cementerio: Parroquial de Santa Cecilia. Funeral: Mañana sábado, a las siete y media de la tarde en la iglesia parroquial de San José Obrero. Capilla ardiente: Tanatorio Crematorio Albia Ferrol, sala nº 2.

Narón, 13 de febrero de 2026 Correduría de Cascudo - www.albia.es