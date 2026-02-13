Elena Rodríguez Fernández
(Lela de Valón, viúva de Don Daniel Brage López, Nelo)
Faleceu aos 91 anos de idade, confortada cos Santos Sacramentos.
l D.E.P. l
A súa familia. ROGA unha oración polo eterno descanso da súa alma. Os restos mortais serán incinerados hoxe venres ás doce e media da mañá, acto que terá lugar na intimidade familiar. Enterro: Hoxe venres con saída da capela ardente ás cinco da tarde. Cemiterio: Parroquial de Doniños. Funerais: A continuación do enterro na igrexa parroquial de Doniños. Capela Ardente: Tanatorio-Crematorio Albia Ferrol, salga nº 8.
Valón (Ferrol), 13 de febreiro de 2026